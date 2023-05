Nieuwbouw Oranjeplein bereikt hoogste punt; bewoners Zoute Viever kunnen volgend jaar zomer over

Stem in Zuid-Hol­land bijna zeven keer zo veel waard als een Zeeuwse stem

Zuid-Holland en Noord-Holland hebben het meest te zeggen als de pas verkozen leden van de Provinciale Staten eind deze maand de Eerste Kamer kiezen. Een stem in die twee provincies levert het hoogste aantal punten op. Zeeland, de kleinste provincie, levert 100 punten per stem op. Dat betekent dat een stem in Zuid-Holland bijna zeven keer zo veel waard is als een Zeeuwse stem.