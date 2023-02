Nieuwe gamehal op de plek van de Carrousel in het Vlissingse Arsenaalgebied

The Gaming Factory heeft een grote arcadehal in Tilburg en hoopt over twee maanden een vestiging te openen aan het Arsenaalplein in Vlissingen, meldt woordvoerder Antonio van der Heijden. Net als in de voormalige Carrousel kunnen bezoekers een groot aantal spellen spelen bij The Gaming Factory. Van der Heijden: ,,Maar we hebben wel een heel ander concept. Je betaalt een vast bedrag voor een toegangskaartje en kunt vervolgens enkele uren spelen op alle in de arcadehal aanwezige apparaten. Er zijn geen gokkasten of vaardigheidsprijzen, het gaat puur om spelplezier.”