Nieuwe plaatsen voor ‘mijmerbankjes’ vanwege drukte op dijk bij Nollebos en overvloedig stuifzand

‘Een puber blijft niet z’n hele leven puber’

Hoe overleef je pubers in huis? Die vraag staat centraal in de voorstelling ‘Tis Hier Geen Hotel’. Na de succesvol ontvangen openingsvoorstelling trekken cabaretières Dianne Liesker, Ellen Dikker en Hanneke Drenth nu met de vervolgversie (‘Tis Hier Geen Hotel 2’) langs de theaters in Nederland. ,,Een puber blijft niet z’n hele leven puber.”

16:49