Nieuwe speelhal The Gaming Factory opent binnen twee weken aan Arsenaalplein Vlissingen

Om het openingsfeestje mee te maken, moeten belangstellenden wel reserveren. Vanaf maandag 24 april kunnen ze via de site www.thegamingfactory.nl een tijdslot boeken van twee uur. Via haar sociale mediakanalen zal The Gaming Factory laten weten wanneer het reserveringssysteem precies online is. Dan kan ook voor reguliere reserveringen in de meivakantie en later worden ingelogd. In twee uur kunnen spelletjesliefhebbers los gaan op meer dan tachtig spellen, waaronder flipperkasten, racespellen, schietspellen en air-hockey. The Gaming Factory is zaterdag open van 13.00 tot 24.00 uur en zondag van 13.00 tot 22.00 uur. Vlissingen is na Tilburg de tweede arcadehal van The Gaming Factory, een derde in Nijmegen gaat waarschijnlijk later dit jaar open.