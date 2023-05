Nog altijd (of weer) bij je ouders wonen: hoe is dat? Mail ons jouw verhaal

oproepHotel Mama is altijd open! En dat komt mooi uit, want de woningnood is hoog en jongeren gaan steeds later op zichzelf wonen. In 2011 werkte ruim de helft van de jongvolwassenen al toen ze het ouderlijk huis verlieten, in 2019 was dat gegroeid tot twee derde.