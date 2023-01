O, wat heeft Bambi mooie ogen. Maar het is écht geen knuffeldier en van al dat brood word het hertje ziek

Vanaf 2024 komt een einde aan de hertenkampen. Vanwege het dierenwelzijn. Jorn de Boer is het wel met het ministerie eens: ,,Herten zijn geen knuffeldieren.” Zeven dames, waaronder vier jongen, en één bok lopen er rond op een stuk grond bij Der Boede in Vlissingen, waar De Boer een B&B drijft. Toen zijn gezin vijf jaar geleden Der Boede betrok, erfden ze de hele beestenboel. ,,De oude bok viel me nog wel eens aan. Ja, zo’n beest met een gewei erop. Dan ging ik zeker niet zonder riek of schop de wei in. Ik loop ook altijd heel voorzichtig binnen, want herten schrikken snel en zo’n dier weegt gemiddeld tussen de 40 en 70 kilo; dat wil je niet tegen je aan krijgen als het wegvlucht. Mijn kinderen mogen daarom ook de wei niet in. Voor direct contact met kinderen zijn ze niet geschikt.”