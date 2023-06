Ode aan het strandkotje: Waar staat het vrolijkste huisje van Zeeland?

Het is de eerste zondagse stranddag in juni, rond de klok van vijven in Dishoek. Terwijl de meeste ouders hun jengelende kroost weer terug over de duinen slepen voor een lange autorit naar huis, borrelt een stukje verder bij Pieter, Dominique en dochter Quérine Ingenhoest juist het optimale strandgevoel op. De wijn komt op tafel, de hapjes worden klaargezet. ,,Hier word ik nou helemaal zen van”, zegt moeder Dominique, terwijl het strand langzaam leeg stroomt en in de verte alleen de meeuwen nog krijsen rond de volle vuilnisbakken. ,,Een leeg strand voor je, de zee, de stilte... het is het ultieme gevoel van vrijheid. Alleen die windmolens in de verte... Tja, ze zijn idioot groot.”