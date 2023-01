‘Oliemannetje’ Gertjan van der Brugge: ‘Met klokkenluiders gaat het bijna altijd mis’

Hij zag ze in zijn werk allemaal voorbij komen: ,,Mensen met een overmaat aan ambities, hoogmoed die voor de val komt, jaloezie, verkeerde keuzes, luiheid... En - net als in de komedies van Shakespeare - heel veel misverstanden. Als ik als bemiddelaar een conflict moet oplossen, benader ik dat als een ui: laag voor laag pel ik af om tot de kern te komen. Dan ontdek je dat het soms nergens over gaat, ofwel ‘Much Ado About Nothing', zoals Shakespeare in zijn toneelstuk uit 1598 al schreef.”