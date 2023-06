Ondo spoelt met veldtitel nare smaak uit de zaal weg: ‘Waar moet die tribune dan komen?’

Met video Treinen trekken en trucks tillen: Nederlands sterkste mannen en vrouwen gaan los

Nederlands kampioen Treintrekken Martijn de Boer (37) uit Den Helder heeft er zaterdag een reis van 500 kilometer voor over. Om in Hoedekenskerke een locomotief van 21.000 kilo te trekken. Het stikt bij The Dutch Titans van de toegewijde supermannen en - vrouwen. Die elkaar keihard naar hogere prestaties schreeuwen. ,,Je gunt elkaar die persoonlijke records. Dat is juist het mooie hiervan”, zegt Linda Schenk.