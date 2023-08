Ook docenten genieten op de Zomerschool: ‘Dit is onderwijs zoals het zou moeten zijn’

De tafels leren door de luifels op het gebouw aan de overkant van de school te tellen. Scheerschuim op tafel spuiten en daarin met je vinger schrijven om te leren welke woorden met de s en welke met de z beginnen (of de f en de v, of de d en de t). Moderne technieken ontdekken door te knutselen met een 3D-printerpen. Alles kan en mag op de Zomerscholen in Middelburg en Vlissingen. De juffen en meesters hebben alle vrijheid en daar zijn ze heel blij mee. ,,Dit is onderwijs zoals het zou moeten zijn.”