Ook in de laatste week van het jaar zit er muziek in Panorama Walcheren

Rechter oordeelt in voordeel van gemeente Vlissingen: Stichting ROAT houdt op te bestaan

De voorzieningenrechter in Middelburg heeft Stichting ROAT in het ongelijk gesteld in een geschil met de gemeente Vlissingen. Dat betekent dat de stichting die zich die zich bezighoudt met jeugd- en jongerenwerk in Vlissingen per 1 januari ophoudt te bestaan en dat acht medewerkers en 150 vrijwilligers hun baan kwijtraken.

23 december