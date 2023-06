Overleden man gevonden in woning Vlissingen, politie sluit misdrijf uit

Slachtof­fers aan bod in zaak over moord in schoenmake­rij in Vlissingen en schietpar­tij Alblasser­dam

De rechtbank in Rotterdam hervat maandag het proces over de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en de moord op schoenmaker Johan Quist in Vlissingen die daaraan voorafging. De tweede zittingsdag staat in het teken van de slachtoffers. In totaal maken 21 slachtoffers en nabestaanden gebruik van het spreekrecht. Ook bespreekt de rechtbank ruim veertig ingediende schadeclaims.