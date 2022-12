Panorama Walcheren mag nog wat langer blijven in de Onze Lieve Vrouwekerk

Vooropgesteld: coördinator Leo Groenleer vindt het vervelend voor de bouwer en exploitant van het toekomstige hotel dat de rigoureuze verbouwing voorlopig is uitgesteld. Maar hij is wel blij dat de Walcherse stads- en dorpsgezichten nog een paar maanden langer in de kerk kunnen blijven. ,,De maanden mei en juni zijn vaak onze topmaanden, net de tijd dat vijftigplussers de deur uitgaan om weer wat te beleven. Het is mooi dat we onze collectie dan nog kunnen laten zien.”