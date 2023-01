Peijs onthult bizar voorstel uit Kazachstan: redding Thermphos in ruil voor Four Freedoms Award

Redding van de Zeeuwse fosforfabriek Thermphos in ruil voor een Four Freedoms Award. Oud-commissaris van de koningin Karla Peijs kreeg ruim tien jaar geleden dit bizarre voorstel van een delegatie uit Kazachstan.

Peijs ging niet op het voorstel in. ‘Sommige dingen zijn niet te koop’. De oud-commissaris schrijft dit in het voorwoord van het boek Lobbyist van Zeeland van Milos Labovic. Hij blikt daarin terug op zijn werk in Brussel als belangenbehartiger voor Zeeland bij de Europese instellingen in de periode 2009-2017.

Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost, het voormalige Hoechst, ging in 2012 failliet. Het bedrijf kon niet concurreren met de goedkope fosfor van het Kazakse bedrijf Kazphospate. In 2012 ging Thermphos failliet.

Peijs beschrijft hoe het dossier Thermphos een ‘bizarre wending’ kreeg toen ze bezoek kreeg van een delegatie uit Kazachstan: ,,Zij meenden ervoor te kunnen zorgen dat de prijs van fosfor uit Kazachstan omhoog zou gaan. Daarmee zou volgens hun Thermphos gered zijn. Als tegenprestatie moesten wij een Kazakse politicus een Four Freedoms Award geven.”

De Four Freedoms Awards worden jaarlijks afwisselend in New York en Middelburg uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor mensenrechten. Peijs ,,Eerder kregen Nelson Mandela en Malala Yousafzai de prijs. En nu zouden we het dan aan een Kazakse politicus moeten geven? Ik heb het geen moment overwogen. Sommige dingen zijn niet te koop.” De oud-commissaris zegt desgevraagd hier niets aan te willen toevoegen. ,,Het is waar gebeurd.”

Collectief falen

Labovic beschrijft in zijn boek onder meer hoe hij de ondergang van Thermphos heeft ervaren. Hij spreekt van ‘een collectief falen van elke volwassene die er ook maar een beetje mee te maken had. Inclusief ikzelf’. De verhouding tussen de provincie en Thermphos was in die tijd complex. Enerzijds lag het bedrijf, vooral na een uitzending van het tv-programma Zembla, onder een vergrootglas na beschuldigingen van het overschrijden van milieunormen. Anderzijds was het een groot bedrijf dat aan vele honderden mensen in de regio werk verschafte.

Quote Thermphos was immers de enige Europese fosforpro­du­cent en Brussel had de mond vol over het verdedigen van strategi­sche belangen. Milos Labovic, Oud-lobbyist provincie Zeeland

Thermphos diende vergeefs een klacht in bij de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Het tegengaan van dumpen van stoffen op de Europese markt is een EU-zaak. Labovic schrijft dat hij zich destijds niet actief heeft bemoeid met het dossier prijsdumping. ,,Toen het topmanagement mij vroeg om de zaak te trekken, wees ik dat vrij direct af. Niet omdat ik het controversieel vond, maar omdat ik op dat moment geen enkele kennis had van Europees antidumpingbeleid. Ik zat net twee jaar in Brussel, en hoewel ik er nooit vies van was om een te grote broek aan te trekken, was ik eigenlijk nog een broekie. Het leek mij niet verstandig om me ‘in te werken’ met zulke torenhoge belangen.”

Best naïef

Labovic denkt niet dat hij het verschil had kunnen maken. ,,Er loopt in Nederland een handjevol mensen rond die Europees antidumpingbeleid snappen.” Maar Labovic schrijft dat hij desondanks ‘nooit het gevoel zal kwijtraken dat ik meer had kunnen doen’. ,,Ik zat er toen nog best naïef in. Ik dacht namelijk dat de Europese Unie dit vast niet zou laten gebeuren. Thermphos was immers de enige Europese fosforproducent en Brussel had de mond vol over het verdedigen van strategische belangen.”

Door het faillissement van Thermphos verloren zeshonderd medewerkers (vast en inleenkrachten) hun baan. Ook werd de overheid opgezadeld met een dure sanering van de fosforfabriek. Sloop van de fabriek en sanering van het terrein kostten Zeeland Seaports (nu North Sea Port), het Rijk en de provincie Zeeland uiteindelijk ruim 125 miljoen euro.

