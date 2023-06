Plannen voor huisvesting arbeidsmigranten aan Energieweg nog springlevend, definitief besluit valt pas in 2024

met video Er kan weer veilig een biertje gedronken worden onder het rode torentje van De Tympaan

Eindelijk, hij hangt weer: op de gevel van het pand De Roode Toren prijkt nu ook daadwerkelijk weer een rode toren. Een knalrode miniatuurversie van de Lange Jan. ,,Het terugplaatsen ging gelukkig soepel", aldus restaurateur Karel van de Beek. ,,Want restaureren is één ding, maar terugplaatsen, op die hoogte, dat is nog een verhaal op zich...”