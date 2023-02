PZC Voetbal Podcast #19 met Ton Hillebrand: VCK-speler, ondernemer en TikTok-fenomeen

poll Opsteker voor Zeeland! Vaste gasten voelen zich zelfs al een beetje Zeeuw

Ze hebben een sta- of toercaravan, een tweede woning of een bootje. Maar liefst 111.000 vaste gasten met een eigen plekje op het land of in het water telt Zeeland. Een krappe meerderheid voelt zich inmiddels ook Zeeuw.