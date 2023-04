RCS wint weer van topploeg: ‘Ongelooflijk als je ziet waar we vandaan komen’

,,Eigenlijk ongelooflijk als je ziet waar we vandaan komen”, zo keek Ralph Zegers met plezier terug op de vijfde driepunter uit de laatste zes duels. ,,Maar we willen eerst veilig zijn en dan denken we pas aan die derde periode. Vandaag was het een verdiende winst, ook al kwam deze pas in de slotfase tot stand.”