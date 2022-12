Rechter oordeelt in voordeel van gemeente Vlissingen: Stichting ROAT houdt op te bestaan

De voorzieningenrechter in Middelburg heeft Stichting ROAT in het ongelijk gesteld in een geschil met de gemeente Vlissingen. Dat betekent dat de stichting die zich die zich bezighoudt met jeugd- en jongerenwerk in Vlissingen per 1 januari ophoudt te bestaan en dat acht medewerkers en 150 vrijwilligers hun baan kwijtraken.

Stichting ROAT ontving twaalf jaar lang subsidie van de gemeente. Maar in de zomer van 2021 kregen ROAT, Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Manteling en Emergis te horen dat per 1 januari 2023 niet langer geld zouden ontvangen. Hun taken worden vanaf dan ondergebracht bij drie buurtteams die opereren onder regie van de gemeente.

ROAT was van mening dat de acht medewerkers van de stichting in april 2021 al zijn opgenomen in de buurtteams en dat ze daarmee in dienst zijn gekomen van de gemeente. ,,Maar eind dat jaar heeft B en W plotseling een draai gemaakt. Zij zijn zich op het standpunt gaan stellen dat een andere en nieuwe organisatie wordt opgericht. Volgens de wet zijn de medewerkers in dienst van de gemeente, maar daarover verschillen we van mening”, droeg de advocaat eerder aan.

De rechter probeerde de twee partijen nog om de tafel te krijgen voor hij uitspraak deed, maar dat liep op niets uit. In zijn uitspraak motiveerde hij dat hij niet vindt dat er sprake is van een dienstverband en bovendien vindt hij dat Vlissingen tijdig kenbaar heeft gemaakt dat de subsidierelatie tussen de twee partijen zou worden stopgezet. De gemeente hoeft daarom niet de gevraagde loonkosten en/of schadevergoeding te betalen of personeelsleden van ROAT een baan of sollicitatiegesprek aan te bieden. Bovendien moet de stichting opdraaien voor de proceskosten die de gemeente heeft gemaakt.