Reusachtig ‘stopcontact’ vaart binnenkort over Westerschelde richting Baltische Zee: ‘Genoeg stroom voor 475.000 gezinnen per jaar’

Een reusachtig ‘stopcontact’ vaart binnenkort over de Westerschelde. Het gaat om de ‘Baltic Eagle’, een windenergieplatform van vijf verdiepingen hoog en meer dan 4.500 ton zwaar, dat vanmorgen per schip vanuit Hoboken is vertrokken naar de Baltische Zee in Duitsland.

Eric Adan, Nederlands diensthoofd gemeenschappelijk nautische autoriteiten bij het Schelde Coördinatie Centrum, kan nog niet zeggen wanneer het bijzondere transport de Westerschelde opvaart. ,,Het is bij ons nog niet bekend wanneer dit transport zal afvaren. We verwachten niet dat dit op korte termijn gaat gebeuren want er is nog geen aanvraag voor gedaan.”

De ‘Baltic Eagle’ vertrok vanmorgen bij een werf aan het water in Hoboken bij Antwerpen. Vandaar ging het voorzichtig over de Schelde richting het stadscentrum van Antwerpen, waar het gevaarte rond 8.00 uur passeerde. Die timing was niet toevallig gekozen: door het enorme gewicht van het platform (4.500 ton) kunnen sleepboten alleen bij vloed opereren. Ter hoogte van de Scheldebocht werd het scheepsverkeer vanmorgen een tijdlang stilgelegd, zodat het schip, veilig kon passeren.

Het ‘stopcontact op zee’ zal in Duitsland groene stroom leveren aan een half miljoen gezinnen.

Kabels van 90 km lang

Wanneer de ‘Baltic Eagle’ - ook wel stopcontact op zee genoemd - Antwerpen heeft verlaten, gaat het via de Noordzee naar de Baltische Zee in Duitsland. Daar wordt het platform geplaatst op een vierpotige stalen fundering van 2.900 ton. Het platform zal daarna via twee onderzeese hoogspanningskabels van elk 90 kilometer lang aangesloten worden op het Duitse hoogspanningsstation in Lubmin. De windturbines moeten evenveel groene stroom produceren als het jaarverbruik van 475.000 gezinnen. Zo voorkomt de Baltic Eagle een jaarlijkse CO2-uitstoot van bijna een miljoen ton.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Baltic Eagle, een gigantisch ‘stopcontact op zee’, zal in Duitsland groene stroom leveren aan een half miljoen gezinnen. © RV

Vredesproject van onze tijd

Afgelopen najaar werd de werf van de ‘Baltic Eagle’ langs de Schelde nog bezocht door een delegatie met premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Allebei waren ze erg fier dat het platform in België werd vervaardigd. “Dit is het vredesproject van onze tijd”, klonk het. “Dankzij de expertise hier kunnen onze bedrijven wereldwijd klimaatoplossingen exporteren. Dit is opnieuw een concrete stap zodat wind op zee de grootste elektriciteitscentrale wordt in Europa.”

De bouw van het platform staat onder leiding van Equans (een dochter van Engie met site in Hoboken) en Smulders, een onderdeel van het Franse bedrijf Eiffage. Daarnaast waren ook 50Hertz, de Duitse dochter van het Belgische netbedrijf Elia, en het Spaanse energiebedrijf Iberdrola betrokken.

Volledig scherm © RV