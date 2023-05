Rogier Veenstra nieuwe coach van Zeeuws elftal: ‘Ik ga heus niet alleen maar spelers selecteren die ik ken’

Stichting wil dat Middelburg­se orgels beter tot hun recht komen: ‘Niet langer ieder voor zich’

Niet langer ieder voor zich maar samenwerken. Samen concerten plannen zodat voorkomen wordt dat orgelliefhebbers in Middelburg moeten kiezen naar welke kerk ze gaan om er een te bezoeken. Dat is volgens Jan Flikweert het idee achter de stichting Orgelstad Middelburg. ,,We hebben hier een aantal prachtige orgels maar tot nu toe werkten we niet samen. Daar komt nu verandering in.”