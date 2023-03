Ron de Jonge wil best uit de boeken voor Thomas Houtepen: ‘Als je in Oranje speelt, kun je trots zijn’

indebuurt.nl Peter en Rob­bert-Jan hebben een webcam op de Boulevard: 'Er kijken zelfs mensen uit Australië mee'

Dat het uitzicht vanaf de Boulevard mooi is, weten alle Vlissingers wel. Peter de Rijke en Robbert-Jan Hanemaaijer hebben hier hun kantoor en vonden het uitzicht zó mooi dat ze besloten iedereen mee te laten genieten via een webcam. “Tijdens een storm kijken er soms wel meer dan een miljoen mensen naar de streams in Vlissingen.”