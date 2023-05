Rotterdamse uithalers duiken op waar de drugs zijn, dus ook in Zeeland: ‘Ze zijn kindsoldaten’

Op de Maasvlakte in Rotterdam was het in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw raak. Een 18-jarige inwoner van Capelle aan den IJssel en twee Rotterdammers (23 en 25) hadden zelf naar de politie gebeld, omdat ze in een container zaten en geen lucht meer kregen. Met hulp van de brandweer werden de mannen bevrijd.