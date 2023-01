Russisch koor Srétenieje gaat ook Slavische muziek instuderen door oorlog in Oekraïne

Al 26 jaar lang houdt het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje zich bezig met het vertolken van Russisch-Orthodoxe kerkmuziek en volksmuziek uit Rusland en Oekraïne. Het was het ‘kindje’ van oprichtster Emilia Tabachnik-Li, die in al die jaren ruim 200 concerten dirigeerde. In december zwaaide ze af tijdens een laatste kerstconcert in de Sint Jacobskerk. Elena Berdnikova, die zelf als zangeres bij het koor begon, neemt het stokje dit jaar van haar over. ,,Zij is mijn grote voorbeeld.”

Door de Russische invasie in Oekraïne richtte het koor zich in het afgelopen jaar al vooral op Oekraïense liederen en minder op Russisch werk. Daar gaan ze dit jaar mee door, vertelt Elena, want ze merken dat veel mensen nu geïnteresseerd zijn in het land in oorlog, diens bewoners en de historie. Daarnaast breiden ze hun repertoire ook uit door voortaan ook ander Slavisch werk ten gehore te brengen. Zoals Bulgaarse, Sloveense of Georgische liederen. Elena: ,,We hopen zo meer landen te leren kennen en hopen natuurlijk dat de leden van het koor dat ook leuk vinden.”

Om de veranderingen ook naar buiten toe uit te dragen is de naam veranderd van Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje in Slavisch koor Srétenieje. Repetities worden voortaan gehouden in ‘Onder het dak’ in Biggekerke, maar dat heeft te maken met kosten. Want de adventskerk in West-Souburg, waar het koor tot voor kort oefende, moet meer vragen vanwege de hoge energieprijzen.