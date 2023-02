Said Bouzambou niet in Oranje-selectie, zaalvoetballer zit schorsing van twee duels uit

Van de bakker naar de slager naar de wijkagent: wijkcen­trum opent deuren in winkelcen­trum Dauwendae­le

Boodschappen doen en meteen even hulp vragen aan de wijkagent. Of een wens indienen bij het wijkteam. Inwoners van de Middelburgse wijk Dauwendaele kunnen terecht in een nieuw wijkcentrum.

31 januari