Scheidend hoofdredacteur Arendo Joustra (EW): ‘In Zeeland voel ik me thuis’

De strenge stikstofregels lijken geen obstakel voor grote festivals in Zeeland. Festival aan Zee op het Badstrand in Vlissingen en Concert at Sea op de Brouwersdam kunnen doorgaan. Gedeputeerde Anita Pijpelink: ,,Ik heb geen signalen dat festivals door stikstofeisen moeten worden afgeblazen.”