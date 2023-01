Scheldekwartier groeit dit jaar in rap tempo door

Appartementen in het C Dock (25) en de B Lofts (36) aan het Timmerplein bij de Timmerfabriek en tachtig appartementen van seniorencomplex De Dempo van l’Escaut Wonen aan het Stumphiuspark in de Scheldewijk krijgen eerder of later dit jaar vorm. En de daken van veertien levensloopbestendige huurhuizen van l’Escaut zijn al te zien in het nieuwe wijkje Koperslagerij aan de kant van het Kanaal door Walcheren.