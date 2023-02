Schipper Rini Oreel levert zijn viskotter in voor de sloop: ‘Het was alsof ik van een begrafenis kwam’

REPORTAGE | MET VIDEODe viskotter ARM-18 gaat naar de sloop, net als veel andere Nederlandse vissersschepen. Schipper Rini Oreel heeft zijn laatste vistocht gemaakt. Een zware beslissing voor de 50-jarige Arnemuidenaar. ,,Mijn zoon is bezig met de visserijschool en dan stoppen we er mee. Hij hoopte natuurlijk op den duur zijn eigen schip te hebben. Er zijn wel de nodige tranen gevloeid toen we de knoop hadden doorgehakt.”

Het is niet eens zo lang geleden. In januari vorig jaar zat Rini Oreel nog op het kantoor van scheepswerf Padmos in Stellendam om te praten over modernisering van de ARM-18. Wat zou een nieuwe koelinstallatie voor de vis kosten? Oreel dacht zelfs na over het laten installeren van een elektrische motor. Zou dat iets zijn? Brandstof wordt steeds duurder en de milieueisen steeds strenger.

De Arnemuidenaar had zijn blik toen nog op de nieuwe ontwikkelingen in de visserij gericht. Oreel maakte plannen voor de komende tien jaar. Geen haar op zijn hoofd die dacht aan stoppen met de visserij. Maar nog geen jaar later ligt de kotter te wachten op de sloper. De ARM-18 ‘Joris Senior’ is een van de tientallen Nederlandse kotters die zijn aangemeld voor sanering, een mooi woord voor sloop.

Volledig scherm Rini Oreel aan boord van de ARM-18. © Boaz Timmermans

Definitief afgelopen

,,Toen ik naar huis reed, voelde het alsof ik van een begrafenis kwam”, vertelt de 50-jarige Oreel, thuis in Arnemuiden. Op een sombere donderdagavond in januari loste Oreel voor de laatste keer de kratten vis gevangen met de ARM -18. ,,Je weet dat die laatste keer vissen er aan zit te komen. Je telt de weken af. Maar als het echt eenmaal zover is, valt het niet mee. Dan is het echt definitief afgelopen.”