Schoolbestuurder strijdt ook in de zomer tegen armoede: ‘Als kinderen met een lege maag op school zitten, kun je gelijke kansen wel vergeten’

Aan alles is te zien en te horen dat Henk Zielstra een schoolbestuurder is met hart voor de kinderen op zijn achttien scholen in Middelburg en Vlissingen. ,,Alleen al op de Archipel Scholen leven honderden leerlingen in armoede. Het is een schrijnend probleem met een langdurige impact op het leven van kinderen. Je ziet de kinderen lijden: ze hebben honger en in de winter dragen ze geen warme kleding. Het gevolg is dat ze op school niet om te genieten zijn en dat ze zich niet kunnen concentreren.”