SGP Vlissingen wil liever geen elektrische auto’s in parkeergarages vanwege brandgevaar

Zie jij in jouw Middelburgse straat bomen, planten en gras groeien? Dan ben je niet de enige, want volgens onderzoek van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is in Nederland ‘ruim driekwart van de oppervlakte per buurt groen.’