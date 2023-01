Souburgse fietsenhandelaar slingert foto van vermeende dief op Facebook, E-bike onvindbaar

De publicatie leverde ruim tachtig reacties op en de post werd meer dan tweeduizend keer gedeeld. ,,Met een advertentie haal ik zulke aantallen nooit”, zegt Boone. ,,Ik had alleen een bericht kunnen plaatsen, maar met een gezicht erbij was de kans op informatie groter.”

Foto’s van een vermeende dief online zetten is niet toegestaan en de politie is er geen voorstander van, zegt woordvoerster Leonie van Ooijen. ,,We zien het vaker en kijken er met lede ogen naar. Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Als je met foto op het net staat, ben je eigenlijk al veroordeeld voordat de rechter naar de zaak heeft gekeken.”

Snel tips ontvangen

Boone maakte bewust gebruik van Facebook. Hij wilde snel tips ontvangen, de man opsporen, de fiets (ter waarde van 3000 euro) terughalen en tegelijkertijd collega’s waarschuwen. ,,Die man had wel persoonsgegevens achtergelaten toen hij voor een proefritje kwam, maar het bewijs bleek vals.”

Drie dagen nadat de fiets was meegenomen, werd Boone gebeld door iemand die de gezochte man in Vlissingen had gezien. ,,We zijn er toen meteen naartoe gereden”, vertelt de fietshandelaar, die vindt dat hij goed werd geholpen door de politie. Een 25-jarige man werd aangehouden en meegenomen. Hij is nog dezelfde dag vrijgelaten, maar moet zich later bij de rechter verantwoorden. De E-bike is niet teruggevonden.

Boone is voortaan nóg alerter. ,,Maar je kunt nooit precies zien of iemand te vertrouwen is. Dat blijft een moeilijke inschatting.”