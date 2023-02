Souburgse horecatijger Jaap Berrevoets voelt zich helemaal thuis in Vlissingen

,,Ik ben geboren in Serooskerke op Schouwen Duiveland. Mijn vader had een bakkerij, maar moest daarmee stoppen vanwege bakkerseczeem. Het was een tijd waarin alles nog met de hand werd gedaan. In 1949 kwamen we in Oost-Souburg wonen. Mijn vader begon er een sigarenwinkel waar mijn zus ook nog 33 jaar in heeft gestaan.”