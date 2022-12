Spuikom is straks spectaculair stadspark en geeft Vlissingen ook weer een pier

Schaatsen in de Spuikom. Oudere Vlissingers praten er met weemoed over, weet beleidsambtenaar Jeffrey Beenhouwer. Of klimaatverandering schaatsen in de toekomst in de weg zit, durft hij niet te voorspellen. ,,Maar in de nieuwe Spuikom komt weer een waterpartij, die bij uitstek geschikt is om op te schaatsen als het flink heeft gevroren.” Als het niet vriest, is de waterpartij een mooie vijver in een groen stadspark. Een park om in te wandelen, te picknicken, op het terras van een paviljoen te zitten of mijmerend over uit te kijken vanaf een ‘balkon’ boven de vijver.