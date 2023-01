‘Stoppen bij Pater Moeskroen was de moeilijkste beslissing uit mijn leven’

Pater Moeskroen is een bekende naam in het feestcircuit. De band is ontstaan in de zomer van 1985, toen Martien van Oostrom, Ad Grooten en Wilbert van Duinhoven met een straatmuziekgroep door Frankrijk trokken. Toen ze in België door de stad Moeskroen kwamen, was de naam van de band geboren. Met het nummer Roodkapje scoort de groep een hit. ,,We hebben een fantastische tijd gehad”, vertelt Ad Grooten. ,,Maar op den duur was het tijd voor wat anders.”