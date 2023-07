Storm Poly zorgt voor problemen in Zeeland: ‘Een grote klap, en toen lag er ineens een boom in de serre’

Crisisover­leg over affaire bij PvdA Vlissingen: ‘Er moet nu iets gebeuren. Dit drama beschadigt iedereen’

Crisisberaad over de uit de hand gelopen ruzie bij de PvdA in Vlissingen. ,,Het is geëxplodeerd”, zegt voorzitter Conny Miermans van het gewestelijk bestuur, dat hard op zoek is naar een oplossing voor het conflict.