Strafzaak Mink K. half juni voor de rechter

Verdachte (17) moord op Rainée lacht om strafeis OM in vanuit jeugdgevan­ge­nis verspreid filmpje

Respectloos en pijnlijk, noemt het OM het ontluisterende filmpje dat rondgaat op social media. Hoe kan het dat in de jeugdgevangenis in Breda een opname gemaakt is van de 17-jarige die Rainée Laveist doodstak in Vlissingen, waarin hij lachend de spot drijft met de strafeis van het Openbaar Ministerie?