Sylvia uit Vlissingen eet met Pasen eieren van haar eigen knuffelkippen: ‘En de eitjes zijn héérlijk!’

Met Kerstmis - de prijs van eieren schoot nog niet door het dak - heeft het gezin Dix zichzelf met vooruitziende blik drie bruine legkippen cadeau gedaan. Sunny, Nugget en Chica wonen in de volière, samen met vier kakariki’s (parkieten uit Nieuw-Zeeland). ,,Toen we ze kochten, waren ze nog jong. Ik ben toen heel vaak de volière in gegaan om ze meelwormen te voeren en daardoor zijn ze zo tam geworden, dat je ze kunt oppakken en knuffelen”, vertelt de 15-jarige Vlissingse. Eieren leggen doen ze inmiddels ook: soms wel zes op een dag. Al slaan ze dan de dag erna vaak wel even over om bij te komen.