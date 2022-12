Themajaar 1572 was mooie aftrap voor jaarlijkse viering van De Vlissingse Opstand

Met de viering van 450 jaar De Vlissingse Opstand 1572 sloot Vlissingen aan bij het landelijke themajaar rondom het ontstaan van Nederland. Het bracht de gemeente zoveel zelfvertrouwen - Den Briel was leuk, maar de geboorte van Nederland begon met een ‘spontane’ volksopstand in Vlissingen - dat veel mensen vinden dat een jaarlijkse feestdag gepast is. Het gemeentebestuur omarmt die gedachte en stelt structureel vijftig mille beschikbaar voor een jaarlijks feest. Het feestjaar werd afgesloten met de overhandiging van het jaarverslag van over het themajaar aan wethouder Sal Cracau. Het allerlaatste evenement is een concert in de Piek van Mexicaan Memo Piemento donderdag 30 december.