Ton Besselink zoekt Engelse boeken voor een Bosnische school

Tafelten­nis­ser Sören de Witte: ‘Bij Arnemuiden is het ook gezellig ná de training’

Door een 5-5-gelijkspel op de laatste speeldag tegen concurrent Het Markiezaat handhaafden de tafeltennissers van TTV Arnemuiden zich in de tweede divisie. Uitblinker dit seizoen was Sören de Witte, die 22 van zijn 30 wedstrijden won. Na jarenlang in zijn woonplaats Middelburg te hebben gespeeld, kan de 34-jarige De Witte terugkijken op een mooi jaar bij Arnemuiden.