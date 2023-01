Twee gewonden bij een vermoedelijke steekpartij in horecagelegenheid op het Bellamypark

Zeeuws meisje Marieke doet mee aan zwaarste paardenra­ce ter wereld: ‘Ik ga mezelf wel tegenkomen’

Dat Marieke Schnebeli van paarden houdt is een understatement. Ze vertrok tien jaar geleden uit Vlissingen om in Australië met renpaarden te werken. Maar er staan nog veel meer avontuurlijke wensen op haar lijstje. In augustus vertrekt ze daarom naar Mongolië voor de langste en zwaarste paardenrace ter wereld, The Mongol Derby.

