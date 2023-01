Twee gewonden bij steekpartij in café op het Bellamypark, 31-jarige verdachte aangehouden

Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is ingerekend en zal worden verhoord. De politie zoekt getuigen van het incident. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog onduidelijk.

De volgende morgen is eigenaar Dennis Phoelich van Speyk nog aangeslagen. Hij was net even bij een ander etablissement en niet aanwezig tijdens het steekincident. ,,Direct nadat mijn bedrijfsleider belde, ben ik terug gerend. Even later was ook de politie aanwezig. Heel onwerkelijk, ik geloof dat veel van de tachtig, negentig aanwezigen niet eens in de gaten hadden dat er iets was gebeurd.”