Twee gewonden bij steekpartij in café op het Bellamypark, een 31-jarige verdachte is aangehouden

Petanque is in Breskens zo populair, dat een extra baan nodig is: ‘Bij dit spel heb je geen conditie nodig’

Een groepje van zo'n vijftig fanatieke petanquers gooit wanneer het maar kan een balletje op het Spuiplein in Breskens. Het spelletje is zo populair, dat de twee banen niet meer genoeg zijn. ,,Een derde baan is noodzakelijk.”

27 januari