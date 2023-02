Twee keer een schat gevonden

Said Bouzambou niet in Oran­je-selectie, zaalvoet­bal­ler zit schorsing van twee duels uit

Said Bouzambou maakt geen deel uit van de Nederlandse zaalvoetbalselectie voor het oefenduel met Duitsland op dinsdag 21 februari. Ook is de Vlissinger niet opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden in maart tegen Kosovo en Oekraïne.

3 februari