Tweede editie Sprienge Muziekfestival in Vlissingen mengt kunstvormen: ‘Je verwacht het soms niet, maar het blijkt echt te kunnen’

Een familieconcert voor kinderen vanaf 3 jaar, en een open podium voor kinderen en jongeren van 7 tot 20 jaar: het is kenmerkend voor het programma van het Sprienge Muziekfestival in Vlissingen. ,,We willen een brug slaan tussen klassieke muziek en een zo breed mogelijk publiek”, vertelt Tobias Borsboom, artistiek leider van het festival. ,,We hebben onder andere een woordkunstenaar, een tekenaar en dansers. Soms zou je de samenwerking met klassieke musici niet verwachten, maar het blijkt echt te kunnen.”

In 2022 kende het festival haar vuurdoop, toen telde het evenement acht optredens. Dit jaar is de tweede editie, iets minder grootschalig, maar wel opnieuw met een afwisselend programma. ,,Het openingsconcert is zaterdagavond in de Sint Jacobskerk. Het wordt een ‘dubbelportret’, een vertelconcert over het opmerkelijkste liefdespaar uit de geschiedenis van de klassieke muziek: Clara en Robert Schumann. Het huwelijk was even liefdevol als turbulent. Verschillende topmusici zullen die avond optreden, bijvoorbeeld pianiste Yukiko Hasegawa, altvioliste Yoko Kanamaru en violist Kilian van Rooij. Huib Ramaer is de verteller, hij brengt het verhaal bij de muziek. Tijdens het concert wordt de nieuwe vleugel, recent aangeschaft speciaal voor de Sint Jacobskerk, voor het eerst bespeeld.”