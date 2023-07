Tweede kans voor toekomstplan Spuikom: ‘We willen onze fout herstellen’

Vlissingen wil (te) veel maar heeft daar (eigenlijk) geen geld voor, vacatures opvullen is ‘be­re-ingewik­keld’

Hoe krap Vlissingen bij kas zit, werd donderdag weer eens pijnlijk duidelijk. Er is geen geld voor een nieuw sportveld of voor vakantie voor minima-gezinnen en senioren. Hoewel iedereen in de gemeenteraad dat belangrijk vindt.