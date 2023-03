Van veerboot tot nachtclub: zo haalden Arjan (56) en zijn kompanen de Koningin Emma terug naar Vlissingen

indebuurt.nlAls je door het Scheldekwartier loopt, zie je de oude veerboot Koningin Emma met de grote masten en schoorsteen liggen. Het had echter niet veel gescheeld of de boot had daar niet gelegen. Dankzij de inspanningen van Arjan van Gelder en zijn vrienden is het schip gelukkig weer terug in onze stad! Lees hier hoe ze het voor elkaar kregen.

In september van 2020 vangen Arjan van Gelder en zijn vrienden het nieuws op dat de de oude veerboot Koningin Emma te koop staat. Het in Vlissingen gebouwde schip deed lange tijd dienst op de Zeeuwse veerlijnen van de Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) en werd toen onder meer een nachtclub. Nu is het dankzij de inzet van Vlissingse vrijwilligers weer terug in onze stad waar het gebruikt wordt als hotelboot.

Foto: indebuurt Vlissingen

Vriendenclub wilt de boot redden

Arjan van Gelder rolde in 2015 in het wereldje van PSDnet.nl toen hij door zijn vriend Martien Stapper werd geïntroduceerd. Martien hield al jaren samen met Anders Hoendervanger en Ricardo van Liere de website over de Zeeuwse veerboten bij. Arjan is vooral geïnteresseerd in de maritieme en Zeeuwse historie waardoor de link makkelijk gelegd werd.

Omdat de Koningin Emma in Vlissingen in 1933 gebouwd was en daarmee het oudste nog bestaande schip van de werf is, vonden de mannen van PSDnet.nl dat het schip thuis moest komen. Arjan startte samen met Anders een actie om iedereen ervan bewust te maken dat de oude Vlissingse veerboot verkocht zou worden.

Foto: indebuurt Vlissingen

Mediacampagne

Dat het schip naar Vlissingen halen geen makkelijke opgave was, kwam vooral omdat Arjan en zijn kompanen vrijwilligers zijn. “Wij krijgen niets voor de website die we bijhouden. Ook al steken we daar veel tijd in”, vertelt hij. “Daarom besloten we een mediacampagne op te zetten zodat mensen wisten dat zo’n belangrijk schip in de Zeeuwse geschiedenis verkocht ging worden. Daardoor hoopten we een investeerder te vinden die ons wilde helpen het schip naar Vlissingen te krijgen.”

“Het was een best spannende tijd”, vertelt Arjan. “Er waren meerdere geïnteresseerden waaronder iemand die er een woonboot van wilde maken. Alleen vond de gemeente dat geen goed plan. We gingen met de mogelijke eigenaar kijken of die een uitbater kon vinden, dat lukte lange tijd niet. Tot we rond december 2020 een trip naar de boot in Scheveningen maakten.”

Op eigen kracht naar Vlissingen

Daarna ging de investeerder overstag en sprong een hoteleigenaar in om de boot te huren. “In maart 2021 konden we de boot op eigen kracht naar Vlissingen varen waar het schip gerestaureerd en omgebouwd tot hotelboot kon worden. Wij zijn daar nauw bij betrokken en hebben gezorgd dat enkele karakteristieke onderdelen van de veerboot behouden bleef.”

Zo is de inrichting van de voormalige salon voor de passagiers in de eerste klasse gebaseerd op het oorspronkelijke interieur. Tegenwoordig is dat het restaurant van de hotelboot geworden. Arjan leidt me rond door de smalle gangen in de veerboot terwijl hij enthousiast vertelt over het schip en wat zij ermee doen.

Kroon op het werk

De groep voert zelf klein onderhoud uit als het nodig is. In ruil daarvoor mogen zij regelmatig rondleidingen en open dagen houden op het schip. “De stuurhut en de machinekamer heeft de eigenaar helemaal aan ons gelaten”, vertelt Arjan terwijl we boven de boot staan. “Deze proberen we in de stijl van vroeger te maken met een vergelijkbare inrichting, oude kaarten en attributen.”



“Het is voor ons echt de kroon op ons werk dat het schip nu hier in de stadshaven bij het Scheldekwartier ligt. Vlakbij de plek waar het ooit gebouwd is. En het werk aan het schip blijft doorgaan, we zien iedere keer nog dingen die we willen aanpassen”, vertelt hij terwijl we over het dek van de 60 meter lange boot lopen. “Het is een erg leuk project. Iedere keer als we bezig zijn, heb je wel een praatje met voorbijgangers. Ik denk dat het voor Vlissingen en alle inwoners mooi is dat de Emma terug is. Het hoort bij de stad!”

