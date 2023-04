Van Zeeuwse jeugdopleiding naar spelen tegen Messi: ‘Zat op de bank te bidden dat de trainer me zou laten invallen’

Door de telefoon klinkt hij opgewekt en energiek. Het is laat op de avond en vanuit zijn appartement net buiten Tel Aviv vertelt Godfried Roemeratoe over zijn leven in Israël, de weg naar de nationale ploeg van Curaçao en zijn toekomst als voetballer. ,,Ik zit echt goed in mijn vel’’, zegt hij. ,,Ik vind het echt top hier. Het leven is goed, ik woon dicht bij het strand en trek met veel ploeggenoten op. Mijn vriendin zou eigenlijk mee zijn gegaan, maar door omstandigheden bleek dat niet mogelijk. Zij is nog in Nederland.’’