Veel afval in centrum Vlissingen door afgesloten containers: SGP eist oplossing

Basketbal­sters Vlissingen zetten aspiraties kracht bij

Het was een uitstekend weekend voor de basketbalteams van BC Vlissingen. De mannen wonnen bij Virtus en stegen naar de tiende plaats in de eerste divisie. De vrouwen versloegen naaste concurrent EBBC 2. Omdat de andere concurrent Attacus verloor staat BC Vlissingen nu vier punten los in de eerste klasse met nog drie wedstrijden te spelen.