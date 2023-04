Veere heeft een leuk half seizoen, toch valt het doek

Azc Middelburg eerste week mei weer open na brand december

Een deel van het asielzoekerscentrum in Middelburg gaat in de eerste week van mei weer open voor bewoners, na de brand van december. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten. De bewoners die er ten tijde van de brand woonden werden overgebracht naar andere locaties in het land.