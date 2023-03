Verkeersruzie in Vlissingen loopt uit de hand: Vlissinger mishandeld, duizenden euro’s in beslag genomen

Twee mannen in een personenauto hebben gisterenavond rond 17.40 een Vlissinger mishandeld op de Nieuwe Vlissingseweg in Vlissingen. Het zou gaan om een uit de hand gelopen verkeersruzie. Eén van hen komt uit Borsele. Er werden grote geldbedragen in beslag genomen.