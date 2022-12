Verkoop voormalige bibliotheek Vlissingen aanstaande

Opricht­ster Zeeuws Byzantijns Koor neemt afscheid

Emilia Tabachnik-Li verhuisde in 1991 van Rusland naar Nederland. Na een paar jaar acclimatiseren in Zeeland richtte ze het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje op. Na 25 jaar neemt de muzikaal leider van het koor op zaterdag 17 december afscheid tijdens het Kerstconcert in de St. Jacobskerk in Vlissingen. ,,Ze verdient een waardig afscheid.”

15 december